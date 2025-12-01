Conférence Histoire et Patrimoine Palais des Arts et du Festival Dinard
Conférence Histoire et Patrimoine Palais des Arts et du Festival Dinard vendredi 19 décembre 2025.
Conférence Histoire et Patrimoine
Palais des Arts et du Festival 4 Boulevard Wilson Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19 18:00:00
fin : 2025-12-19
Date(s) :
2025-12-19
Conférence “La Belle Epoque des pensions de famille de Dinard” par Renaud Blaise.
Organisée par l’association Histoire et Patrimoine
Entrée libre .
Palais des Arts et du Festival 4 Boulevard Wilson Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 08 51 35 96
English :
L’événement Conférence Histoire et Patrimoine Dinard a été mis à jour le 2025-12-13 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme