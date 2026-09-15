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Conférence Histoire et Patrimoine – Dinardais de cœur, Alain Colas, navigateur solitaire Palais des Arts et du Festival Dinard

mercredi 21 octobre 2026 · Palais des Arts et du Festival · Dinard

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Palais des Arts et du Festival
Adresse
2 Boulevard Wilson
Ville
35800 Dinard
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Dinard

Conférence Histoire et Patrimoine – Dinardais de cœur, Alain Colas, navigateur solitaire

Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 17:00:00
fin : 2026-10-21

Date(s) :
2026-10-21

Projection du film « Rêves d’Océan » de Eric Le Seney réalisateur et en présence de Jean-François Colas, frère cadet et ancien équipier d’Alain Colas.

Entrée gratuite   .

Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 80 95 82 

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English :

L’événement Conférence Histoire et Patrimoine – Dinardais de cœur, Alain Colas, navigateur solitaire Dinard a été mis à jour le 2026-09-11 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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