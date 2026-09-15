Conférence Histoire et Patrimoine – Dinardais de cœur, Alain Colas, navigateur solitaire Palais des Arts et du Festival Dinard

mercredi 21 octobre 2026 · Palais des Arts et du Festival · Dinard

Informations pratiques

Dinard

Conférence Histoire et Patrimoine – Dinardais de cœur, Alain Colas, navigateur solitaire

Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 17:00:00

fin : 2026-10-21

Date(s) :

2026-10-21

Projection du film « Rêves d’Océan » de Eric Le Seney réalisateur et en présence de Jean-François Colas, frère cadet et ancien équipier d’Alain Colas.

Entrée gratuite .

Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 80 95 82

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English :

L’événement Conférence Histoire et Patrimoine – Dinardais de cœur, Alain Colas, navigateur solitaire Dinard a été mis à jour le 2026-09-11 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme