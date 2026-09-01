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AGENDA · Elliant

Conférence Histoire et Patrimoine du Pays de Rosporden ( HPPR ) Les enfants du secret par Pierrick Chuto Elliant

jeudi 17 septembre 2026 · Elliant

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Adresse
Salle Polyvalente
Ville
29370 Elliant
Département
Finistère
Tarif

Elliant

Conférence Histoire et Patrimoine du Pays de Rosporden ( HPPR ) Les enfants du secret par Pierrick Chuto

Salle Polyvalente Elliant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17
fin : 2026-09-17

Date(s) :
2026-09-17

Les enfants du secret par Pierrick Chuto   .

Salle Polyvalente Elliant 29370 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Conférence Histoire et Patrimoine du Pays de Rosporden ( HPPR ) Les enfants du secret par Pierrick Chuto Elliant a été mis à jour le 2026-08-24 par OTC CCA