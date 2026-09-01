Informations pratiques

Elliant

Conférence Histoire et Patrimoine du Pays de Rosporden ( HPPR ) Les enfants du secret par Pierrick Chuto

Salle Polyvalente Elliant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

Les enfants du secret par Pierrick Chuto .

Salle Polyvalente Elliant 29370 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Conférence Histoire et Patrimoine du Pays de Rosporden ( HPPR ) Les enfants du secret par Pierrick Chuto Elliant a été mis à jour le 2026-08-24 par OTC CCA