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Conférence Histoire et Patrimoine du Pays de Rosporden ( HPPR ) Les enfants du secret par Pierrick Chuto Elliant
jeudi 17 septembre 2026 · Elliant
Informations pratiques
Elliant
Conférence Histoire et Patrimoine du Pays de Rosporden ( HPPR ) Les enfants du secret par Pierrick Chuto
Salle Polyvalente Elliant Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17
fin : 2026-09-17
Date(s) :
2026-09-17
Les enfants du secret par Pierrick Chuto .
Salle Polyvalente Elliant 29370 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Conférence Histoire et Patrimoine du Pays de Rosporden ( HPPR ) Les enfants du secret par Pierrick Chuto Elliant a été mis à jour le 2026-08-24 par OTC CCA