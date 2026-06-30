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AGENDA · Saint-Lunaire

Conférence Histoire et Patrimoine – Hommage à Alain Colas, navigateur solitaire Centre Culturel Jean Rochefort Saint-Lunaire

jeudi 22 octobre 2026 · Centre Culturel Jean Rochefort · Saint-Lunaire

Informations pratiques

Début
jeudi 22 octobre 2026
Fin
jeudi 22 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Centre Culturel Jean Rochefort
Adresse
Boulevard de la Plage
Ville
35800 Saint-Lunaire
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Saint-Lunaire

Conférence Histoire et Patrimoine – Hommage à Alain Colas, navigateur solitaire

Centre Culturel Jean Rochefort Boulevard de la Plage Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 20:30:00
fin : 2026-10-22

Date(s) :
2026-10-22

Projection du film « Rêves d’Océan » de Eric Le Seney réalisateur et en présence de Jean-François Colas, frère cadet et ancien équipier d’Alain Colas.

Centre culturel Jean Rochefort – Saint-Lunaire
Entrée gratuite   .

Centre Culturel Jean Rochefort Boulevard de la Plage Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 80 95 82 

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English :

L’événement Conférence Histoire et Patrimoine – Hommage à Alain Colas, navigateur solitaire Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-09-11 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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