Conférence Histoire et Patrimoine – Hommage à Alain Colas, navigateur solitaire Centre Culturel Jean Rochefort Saint-Lunaire
jeudi 22 octobre 2026 · Centre Culturel Jean Rochefort · Saint-Lunaire
Informations pratiques
Saint-Lunaire
Conférence Histoire et Patrimoine – Hommage à Alain Colas, navigateur solitaire
Centre Culturel Jean Rochefort Boulevard de la Plage Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 20:30:00
fin : 2026-10-22
Date(s) :
2026-10-22
Projection du film « Rêves d’Océan » de Eric Le Seney réalisateur et en présence de Jean-François Colas, frère cadet et ancien équipier d’Alain Colas.
Centre culturel Jean Rochefort – Saint-Lunaire
Entrée gratuite .
Centre Culturel Jean Rochefort Boulevard de la Plage Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 80 95 82
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English :
L’événement Conférence Histoire et Patrimoine – Hommage à Alain Colas, navigateur solitaire Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-09-11 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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