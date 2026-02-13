Conférence Histoire et Patrimoine Les bretons dans la Guerre d’Indépendance Américaine Palais des Arts et du Festival Dinard

Conférence Histoire et Patrimoine Les bretons dans la Guerre d’Indépendance Américaine

Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 17:00:00

fin : 2026-07-03 18:30:00

Date(s) :

2026-07-03

Conférence “Les bretons dans la Guerre d’Indépendance Américaine” organisée par Histoire et Patrimoine et animée par Alain Pichot du Mézeray.

Vendredi 03 juillet à 17h Théâtre Debussy Palais des Arts et du Festival

Entrée gratuite .

Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 08 51 35 96

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English :

L’événement Conférence Histoire et Patrimoine Les bretons dans la Guerre d’Indépendance Américaine Dinard a été mis à jour le 2026-03-11 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme