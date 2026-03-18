Conférence Histoire et tragédie dans les pas du bailli Jean Rose au temps des guerres de Religion Joinville
Conférence Histoire et tragédie dans les pas du bailli Jean Rose au temps des guerres de Religion Joinville samedi 11 avril 2026.
Conférence Histoire et tragédie dans les pas du bailli Jean Rose au temps des guerres de Religion
Auditoire de Joinville Joinville Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Tout public
Venez assister à la conférence Histoire et tragédie dans les pas du bailli Jean Rose au temps des guerres de religion par Eric Syssau .
Auditoire de Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est elisabeth.liebaut@sfr.fr
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L’événement Conférence Histoire et tragédie dans les pas du bailli Jean Rose au temps des guerres de Religion Joinville a été mis à jour le 2026-03-13 par Antenne de Joinville