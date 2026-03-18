Conférence Histoire et tragédie dans les pas du bailli Jean Rose au temps des guerres de Religion

Auditoire de Joinville Joinville Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Tout public

Venez assister à la conférence Histoire et tragédie dans les pas du bailli Jean Rose au temps des guerres de religion par Eric Syssau .

Auditoire de Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est elisabeth.liebaut@sfr.fr

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English :

L’événement Conférence Histoire et tragédie dans les pas du bailli Jean Rose au temps des guerres de Religion Joinville a été mis à jour le 2026-03-13 par Antenne de Joinville