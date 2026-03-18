Conférence Histoire et tragédie dans les pas du bailli Jean Rose au temps des guerres de Religion Joinville

Conférence Histoire et tragédie dans les pas du bailli Jean Rose au temps des guerres de Religion Auditoire de Joinville Joinville 2026-04-11

Conférence Histoire et tragédie dans les pas du bailli Jean Rose au temps des guerres de Religion Joinville samedi 11 avril 2026.

Conférence Histoire et tragédie dans les pas du bailli Jean Rose au temps des guerres de Religion

Auditoire de Joinville Joinville Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11

Date(s) :
2026-04-11

Tout public
Venez assister à la conférence Histoire et tragédie dans les pas du bailli Jean Rose au temps des guerres de religion par Eric Syssau   .

Auditoire de Joinville Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est   elisabeth.liebaut@sfr.fr

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L’événement Conférence Histoire et tragédie dans les pas du bailli Jean Rose au temps des guerres de Religion Joinville a été mis à jour le 2026-03-13 par Antenne de Joinville

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