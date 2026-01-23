Conférence Histoire globale de la RDA Saint-Julien-les-Villas

Conférence Histoire globale de la RDA

Auditorium Saint-Julien-les-Villas Aube

Début : 2026-02-03 18:30:00

fin : 2026-02-03

2026-02-03

Nicolas OFFENSTADT est historien, professeur des Universités (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne). Il est spécialiste des questions mémorielles (Grande Guerre, fusillés pour l’exemple, …)

Il parlera de son nouvel ouvrage Histoire globale de la RDA (éditions Tallandier 2026)

Il travaille également sur l’exploration urbaine (l’Urbex) comme outil pour l’histoire et les sciences sociales.

Il s’oppose aux politiques qui confondent mémoire et histoire, d’où ses prises de position contre le roman national et la conception du président Macron. .

Auditorium Saint-Julien-les-Villas 10800 Aube Grand Est upopaube@gmail.com

