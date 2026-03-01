CONFÉRENCE HISTOIRE INDUSTRIELLE SOUEICHKFÉ Soueich

CONFÉRENCE HISTOIRE INDUSTRIELLE

SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18 20:00:00

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-18

Soirée conférence au SoueichKfé Claude Marrequeste prend la parole !

Conférence Histoire industrielle

Entrée libre pour les adhérents

Adhésion 5 € pour la saison 2025-2026

De sa création en 1940 jusqu’au e-Solex, découvrez l’histoire industrielle de ce véhicule à deux roues devenu emblématique de la France des années 60.

Un voyage dans le temps autour de l’intemporel VéloSolex, présenté par Claude Marrequeste. .

SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich 31160 Haute-Garonne Occitanie soueichkfe@gmail.com

English :

Conference evening at SoueichKfé: Claude Marrequeste speaks!

