CONFÉRENCE HISTOIRE INDUSTRIELLE SOUEICHKFÉ Soueich
CONFÉRENCE HISTOIRE INDUSTRIELLE SOUEICHKFÉ Soueich mercredi 18 mars 2026.
CONFÉRENCE HISTOIRE INDUSTRIELLE
SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-18 20:00:00
fin : 2026-03-18
Date(s) :
2026-03-18
Soirée conférence au SoueichKfé Claude Marrequeste prend la parole !
Conférence Histoire industrielle
Entrée libre pour les adhérents
Adhésion 5 € pour la saison 2025-2026
De sa création en 1940 jusqu’au e-Solex, découvrez l’histoire industrielle de ce véhicule à deux roues devenu emblématique de la France des années 60.
Un voyage dans le temps autour de l’intemporel VéloSolex, présenté par Claude Marrequeste. .
SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich 31160 Haute-Garonne Occitanie soueichkfe@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Conference evening at SoueichKfé: Claude Marrequeste speaks!
L’événement CONFÉRENCE HISTOIRE INDUSTRIELLE Soueich a été mis à jour le 2026-03-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE