Conférence histoire – La cathédrale de Nantes, 5 ans après son incendie criminel Archives Départementales de Loire-Atlantique Nantes

Conférence histoire – La cathédrale de Nantes, 5 ans après son incendie criminel Archives Départementales de Loire-Atlantique Nantes jeudi 16 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-16 18:00 – 19:30

Gratuit : oui Entrée libre. Tout public

Conférence par par Valérie Gaudard, conservatrice régionale des Monuments historiques à la DRAC Pays de la Loire.Le 18 juillet 2020, la cathédrale de Nantes subissait un incendie criminel aux conséquences majeures. De grands travaux permettent sa réouverture le 27 septembre 2025. Quel est le nouveau visage de cet édifice ? Retour sur les enjeux, les décisions qui ont présidé aux interventions menées par la DRAC Pays de la Loire pendant 5 ans. Regard sur les grands travaux qu’il reste à conduire. Apports pour la connaissance du monument, ses orgues, ses vitraux, ses dispositions anciennes.Durée 1h30. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Passé l’horaire de début ou en cas de jauge atteinte l’accès à la salle de conférence n’est plus assuré.En partenariat avec la Société archéologique et historique de Nantes et de Loire-Atlantique. Infos et contact : 02 40 73 25 79, info@societe-historique-nantes.fr, societe-historique-nantes.fr

Archives Départementales de Loire-Atlantique Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 72 93 20 https://archives.loire-atlantique.fr/ archives@loire-atlantique.fr 02 40 69 68 52 https://archives.loire-atlantique.fr/44/la-cathedrale-de-nantes-5-ans-apres-son-incendie-criminel/INFOLOC-8614665?dateIndex=0