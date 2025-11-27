Conférence histoire : La culture macabre en Bretagne, 14e-20e siècle Archives Départementales de Loire-Atlantique Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-27 18:00 – 19:30

Gratuit : oui Tout public

La culture macabre se développe en Bretagne à la fin du Moyen Âge dans un contexte marqué par le retour de la peste (1348) qui emporte entre le tiers et la moitié de la population et qui revient tous les 10/12 ans. Ce phénomène est encore accentué par la guerre qui affecte la Bretagne à la même époque et par un renouvellement du message de l’Église qui insiste de plus en plus sur l’au-delà, en particulier sur l’enfer. Le thème s’installe dans le temps long, on en trouve des traces jusqu’au milieu du XIXe siècle ; cette conférence illustrée sera l’occasion de le traiter sur la longue durée.En partenariat avec la Société archéologique et historique de Nantes et de Loire-Atlantique. Infos et contact : 02 40 73 25 79, info@societe-historique-nantes.fr, www.societe-historique-nantes.fr.Durée : 1h30. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Archives Départementales de Loire-Atlantique Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 72 93 20 https://archives.loire-atlantique.fr/ archives@loire-atlantique.fr 02 40 73 25 79 https://archives.loire-atlantique.fr/44/la-culture-macabre-en-bretagne-14e-xxe-siecle/INFOLOC-8618361?dateIndex=0