Conférence histoire – Le journal de Pierre Rigaud, interné à Châteaubriant, fusillé comme otage Archives Départementales de Loire-Atlantique Nantes mardi 14 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-14 18:00 – 19:30

Gratuit : oui Entrée libre. Tout public

Louis Poulhès présente un document exceptionnel qu’il publie aux éditions Atlande : le journal de Pierre Rigaud interné à Châteaubriant et fusillé à Compiègne le 7 mars 1942. Une plongée dans la vie quotidienne du camp des fusillés des 22 octobre et 15 décembre 1941.En partenariat avec le Comité départemental du souvenir des fusillés de Châteaubriant et Nantes et de la Résistance en Loire Inférieure. Infos et contact : comitesouvenir@resistance-44.fr, resistance-44.frDurée 1h30. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Passé l’horaire de début ou en cas de jauge atteinte l’accès à la salle de conférence n’est plus assuré.

