Conférence Histoire médiévale inédite de Saint Igest Saint-Igest
Conférence Histoire médiévale inédite de Saint Igest Saint-Igest vendredi 7 novembre 2025.
Conférence Histoire médiévale inédite de Saint Igest
Saint-Igest Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-11-07
fin : 2025-11-07
Date(s) :
2025-11-07
Animée par Laurent Barthe.
.
Saint-Igest 12260 Aveyron Occitanie +33 5 65 81 62 69
English :
Hosted by Laurent Barthe.
German :
Moderiert von Laurent Barthe.
Italiano :
Condotto da Laurent Barthe.
Espanol :
Presentado por Laurent Barthe.
L’événement Conférence Histoire médiévale inédite de Saint Igest Saint-Igest a été mis à jour le 2025-10-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)