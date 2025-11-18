Conférence histoire – Mémoire de la construction navale nantaise : un patrimoine immatériel Archives Départementales de Loire-Atlantique Nantes

Conférence histoire – Mémoire de la construction navale nantaise : un patrimoine immatériel Archives Départementales de Loire-Atlantique Nantes mardi 18 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-18 18:00 – 19:30

Gratuit : oui Tout public

Par Élise Nicolle, coordinatrice de la Maison des Hommes et des techniques, David Plouviez (historien de la construction navale) et Thomas Renard (historien de l’art contemporain), maîtres de conférences à Nantes Université.L’entrée en patrimoine de la construction navale nantaise s’est déroulée dans un contexte conflictuel, mêlant divergence de vues et hybridation dans une grande redéfinition du paysage urbain. Sa dynamique d’avenir repose sur une riche collection d’archives, sur des supports variés.Durée : 1h30 – Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Archives Départementales de Loire-Atlantique Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 72 93 20 https://archives.loire-atlantique.fr/ archives@loire-atlantique.fr https://archives.loire-atlantique.fr/44/memoire-de-la-construction-navale-nantaise-un-patrimoine-immateriel/INFOLOC-8617723?dateIndex=0