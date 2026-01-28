Conférence Histoire naturelle de la fiction Cahors

Conférence Histoire naturelle de la fiction

Conférence d'Edgar Dubourg d'après son livre "Histoire naturelle de la fiction".

S’émerveiller face à un univers peuplé de dragons, frissonner devant un film d’horreur, vibrer en lisant une romance… Les films, les jeux vidéo, les séries et les romans sont des histoires fictives, pourtant elles déclenchent des émotions si puissantes qu’elles nous marquent parfois plus durablement que le réel. En s’appuyant sur la psychologie et la biologie, Edgar Dubourg montrera que les mécanismes à l’origine de cette fascination ont émergé au cours de notre évolution, longtemps avant l’apparition des romans ou du cinéma.

Edgar Dubourg, diplômé de l’École normale supérieure, Docteur en sciences cognitives, et désormais post-doctorant à l’Institut Jean Nicod et l’Institut Curie.

Le livre d’Edgar Dubourg Histoire naturelle de la fiction sera en vente et dédicace après la conférence. Merci à la librairie Calligramme pour son partenariat.

English :

Conference by Edgar Dubourg based on his book: "Histoire naturelle de la fiction".

