Conférence : Histoire plurielle des grèves de novembre-décembre 1995 Archives Départementales de Loire-Atlantique Nantes mardi 9 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-09 18:00 – 19:30

Gratuit : oui Tout public

Trente ans après ce mouvement social d’ampleur considéré comme la dernière grande victoire obtenue en recourant à la grève, il est judicieux d’explorer les stratégies et tactiques alors mises en place. Qu’est-ce qui a pu faire la force d’un des mouvements les plus massifs du XXe siècle ? En quoi peut-il inspirer les mouvements sociaux actuels ? En s’intéressant aux facteurs d’engagement, aux stratégies d’organisation, aux moyens d’actions et aux revendications, Rémi Azémar propose de réfléchir à ce que peut être une « victoire » et à en pointer les éventuelles limites.En partenariat avec le Centre d’histoire du travail.Infos et contact : 02 40 08 22 04, contact@cht-nantes.org, cht-nantes.orgDurée : 1h30. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Archives Départementales de Loire-Atlantique Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 72 93 20 https://archives.loire-atlantique.fr/ archives@loire-atlantique.fr 02 40 08 22 04 https://archives.loire-atlantique.fr/44/histoire-plurielle-des-greves-de-novembre-decembre-1995/INFOLOC-8618509?dateIndex=0