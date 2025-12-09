Conférence : Histoire plurielle des grèves de novembre-décembre 1995 Archives Départementales Nantes

Conférence : Histoire plurielle des grèves de novembre-décembre 1995 Mardi 9 décembre, 18h00 Archives Départementales Loire-Atlantique

Trente ans après ce mouvement social d’ampleur considéré comme la dernière grande victoire obtenue en recourant à la grève, il est judicieux d’explorer les stratégies et tactiques alors mises en place. Qu’est-ce qui a pu faire la force d’un des mouvements les plus massifs du XXe siècle ? En quoi peut-il inspirer les mouvements sociaux actuels ? En s’intéressant aux facteurs d’engagement, aux stratégies d’organisation, aux moyens d’actions et aux revendications, Rémi Azémar propose de réfléchir à ce que peut être une « victoire » et à en pointer les éventuelles limites.

En partenariat avec le Centre d’histoire du travail.

Infos et contact : 02 40 08 22 04, contact@cht-nantes.org, cht-nantes.org

Durée : 1h30. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Archives Départementales 6 Rue de Bouillé, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire

Par Rémi Azémar, historien, chercheur en histoire sociale, spécialiste des mouvements sociaux et syndicaux. nantes nantes métropole

Nantes, décembre 1995 : manifestation intersyndicale © Archives du Centre d’histoire du travail, fonds CGT Cheminots