Conférence histoire : Relire Suzanne Borel Archives Départementales Nantes

Conférence par par Laurence Badel professeure d’histoire contemporaine des relations internationales à l’Université Paris 1- Panthéon-Sorbonne.

Première femme à avoir été reçue au Quai d’Orsay en 1930, Suzanne Borel reste encore aujourd’hui une figure écrasante dans l’histoire de la féminisation diplomatique de la France. Cette « Première » de la diplomatie française, licenciée ès lettres, diplômée de chinois par l’École nationale des langues orientales vivantes, avait réussi le Grand Concours en 1930. Dans son livre Par une porte entrebâillée ou comment les Françaises entrèrent dans la Carrière (1972), elle a proposé un récit très vivant d’un parcours déjà bien analysé par les historiens. À l’aune d’archives inédites et de nouvelles perspectives, Laurence Badel propose une relecture de ce récit et met en avant la diversité des profils féminins déjà présents au ministère à la fin des années 1920 et après la Seconde Guerre mondiale.

En partenariat avec le Centre des Archives diplomatiques de Nantes.

Conférence proposée en écho à l’exposition 24h de la vie d’une femme présentée aux Archives de Loire-Atlantique du 20 octobre au 19 décembre 2025.

