Conférence Histoires de cinéma Maison du patrimoine Le Havre

Conférence Histoires de cinéma

Maison du patrimoine 181 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 18:00:00

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-04-28

Le cinéma est avant tout une aventure humaine qui débute le 28 décembre 1895 lorsque Louis Lumière présente L’Arroseur arrosé. Très vite, d’autres pionniers contribuent à son essor les frères Pathé innovent dans le matériel tandis que Léon Gaumont développe la production et un vaste réseau de salles.

L’enthousiasme du public pour les films sur grand écran rend nécessaire la création de véritables salles de projection. Au Havre, dans tous les quartiers, fleurissent des salles aux noms mythiques (Ciné-palace, Alhambra, Eden, Excelsior, Splendide…) qui inscrivent le 7e art dans la ville. C’est cette histoire havraise que vous retrace Daniel Haté, passionné de patrimoine et de cinéma !

Organisé par le Pays d’Art et d’Histoire par Daniel Haté, vice-président de l’association de sauvetage du patrimoine havrais

Public adultes durée 1h

Réservation obligatoire

Lieu de rendez-vous communiqué au moment de l’inscription .

Maison du patrimoine 181 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com

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English : Conférence Histoires de cinéma

L’événement Conférence Histoires de cinéma Le Havre a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie