Conférence Histoires de galaxies Valcourt
Conférence Histoires de galaxies Valcourt vendredi 21 novembre 2025.
Conférence Histoires de galaxies
Observatoire Valcourt Haute-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-21
Date(s) :
2025-11-21
Tout public
Les galaxies, dont la nôtre, sont de gigantesques ensembles de milliards d’étoiles séparées les unes des autres par des distances infranchissables avec nos moyens actuels. .
Observatoire Valcourt 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 06 22 15
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Conférence Histoires de galaxies Valcourt a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne