Conférence Histoires de phares la figure mythique du gardien de phare en mer Plogoff
jeudi 24 septembre 2026 · Plogoff
Informations pratiques
Plogoff
Conférence Histoires de phares la figure mythique du gardien de phare en mer
Maison de site de la Pointe du Raz Plogoff Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 18:00:00
fin : 2026-09-24 20:00:00
Date(s) :
2026-09-24
Conférence Histoires de phares: la figure mythique du gardien de phare en mer
Animée par Vincent Guigueno, historien- conseiller culture et patrimoine maritimes et François Géraud allias @gardien2phare, producteur de contenus et passionné de l’histoire des phares.
Cette conférence explore la construction du mythe du gardien de phare en mer, de son émergence au début du XX? siècle à la disparition du métier, et montre comment son automatisation a renforcé la fascination pour les phares. Elle interroge également la place de cet imaginaire aujourd’hui et invite à découvrir une histoire des phares qui se poursuit bien au-delà de la fin des gardiens.
Réservation conseillée auprès de la Maison de site de la Pointe du Raz 02 98 70 67 18 contact-pointeduraz@finistere.fr
ou de l’Office de tourisme 02 57 56 03 13
Exonération du ticket de parking sur présentation du billet de réservation. .
Maison de site de la Pointe du Raz Plogoff 29770 Finistère Bretagne +33 2 57 56 03 13
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English :
L’événement Conférence Histoires de phares la figure mythique du gardien de phare en mer Plogoff a été mis à jour le 2026-07-19 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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