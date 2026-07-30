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AGENDA · Plogoff

Conférence Histoires de phares la figure mythique du gardien de phare en mer Plogoff

jeudi 24 septembre 2026 · Plogoff

Informations pratiques

Début
jeudi 24 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Maison de site de la Pointe du Raz
Ville
29770 Plogoff
Département
Finistère
Tarif

Plogoff

Conférence Histoires de phares la figure mythique du gardien de phare en mer

Maison de site de la Pointe du Raz Plogoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 18:00:00
fin : 2026-09-24 20:00:00

Date(s) :
2026-09-24

Conférence Histoires de phares: la figure mythique du gardien de phare en mer

Animée par Vincent Guigueno, historien- conseiller culture et patrimoine maritimes et François Géraud allias @gardien2phare, producteur de contenus et passionné de l’histoire des phares.
Cette conférence explore la construction du mythe du gardien de phare en mer, de son émergence au début du XX? siècle à la disparition du métier, et montre comment son automatisation a renforcé la fascination pour les phares. Elle interroge également la place de cet imaginaire aujourd’hui et invite à découvrir une histoire des phares qui se poursuit bien au-delà de la fin des gardiens.

Réservation conseillée auprès de la Maison de site de la Pointe du Raz 02 98 70 67 18 contact-pointeduraz@finistere.fr
ou de l’Office de tourisme 02 57 56 03 13

Exonération du ticket de parking sur présentation du billet de réservation.   .

Maison de site de la Pointe du Raz Plogoff 29770 Finistère Bretagne +33 2 57 56 03 13 

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English :

L’événement Conférence Histoires de phares la figure mythique du gardien de phare en mer Plogoff a été mis à jour le 2026-07-19 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz

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