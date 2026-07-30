Informations pratiques

Plogoff

Conférence Histoires de phares la figure mythique du gardien de phare en mer

Maison de site de la Pointe du Raz Plogoff Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 18:00:00

fin : 2026-09-24 20:00:00

Date(s) :

2026-09-24

Conférence Histoires de phares: la figure mythique du gardien de phare en mer

Animée par Vincent Guigueno, historien- conseiller culture et patrimoine maritimes et François Géraud allias @gardien2phare, producteur de contenus et passionné de l’histoire des phares.

Cette conférence explore la construction du mythe du gardien de phare en mer, de son émergence au début du XX? siècle à la disparition du métier, et montre comment son automatisation a renforcé la fascination pour les phares. Elle interroge également la place de cet imaginaire aujourd’hui et invite à découvrir une histoire des phares qui se poursuit bien au-delà de la fin des gardiens.

Réservation conseillée auprès de la Maison de site de la Pointe du Raz 02 98 70 67 18 contact-pointeduraz@finistere.fr

ou de l’Office de tourisme 02 57 56 03 13

Exonération du ticket de parking sur présentation du billet de réservation. .

Maison de site de la Pointe du Raz Plogoff 29770 Finistère Bretagne +33 2 57 56 03 13

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English :

L’événement Conférence Histoires de phares la figure mythique du gardien de phare en mer Plogoff a été mis à jour le 2026-07-19 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz