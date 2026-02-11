Conférence Histoire(s) du Limousin Rue Jean Teillet Saint-Junien

Conférence Histoire(s) du Limousin

Plongez au cœur du passé avec la conférence Histoire(s) du Limousin , une invitation passionnante à redécouvrir l’âme de notre territoire. À l’occasion de la parution de l’ouvrage collectif Histoire(s) du Limousin. Faire date, de la Préhistoire à nos jours, porté par l’association Rencontre des historiens du Limousin et dirigé par Catherine Faure, trois communications viennent éclairer les grandes étapes qui ont façonné la région. Fruit du travail de 77 chercheurs, cet ouvrage propose un regard neuf sur le Limousin, présenté comme une terre vivante d’échanges, d’innovations politiques, économiques et artistiques. Une rencontre enrichissante pour tous les curieux d’histoire, désireux de mieux comprendre les héritages et les dynamiques qui font le Limousin d’aujourd’hui.

