Informations pratiques

Conférence « Histoires extraordinaires de la Haute-Savoie » par Dominique Ernst Samedi 19 septembre, 11h00 Médiathèque Espace du Foron Haute-Savoie

dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Lors de cette conférence en images, Dominique Ernst fait redécouvrir l’histoire de la Haute-Savoie à travers des récits et des événements surprenants : origine du Da Vinci Code, projet de faire boire l’eau du Léman aux Parisiens, tentative d’assassinat sur Henri IV, de la terre du Salève au Panthéon…et bien d’autres sujets !

Suivie d’une séance de dédicaces

Médiathèque Espace du Foron 235 rue du Collège 74930 Reignier-Esery Reignier-Ésery 74930 Reignier Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0450433893 https://mediatheque.reignier-esery.com/

Lors de cette conférence en images, Dominique Ernst fait redécouvrir l’histoire de la Haute-Savoie à travers des récits et des événements surprenants : origine du Da Vinci Code, projet de faire boire…

© Mairie Reignier-Esery