Conférence « Histoires extraordinaires de la Haute-Savoie » par Dominique Ernst, Médiathèque Espace du Foron, Reignier-Ésery
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Espace du Foron · Reignier-Ésery
Informations pratiques
Conférence « Histoires extraordinaires de la Haute-Savoie » par Dominique Ernst Samedi 19 septembre, 11h00 Médiathèque Espace du Foron Haute-Savoie
dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Lors de cette conférence en images, Dominique Ernst fait redécouvrir l’histoire de la Haute-Savoie à travers des récits et des événements surprenants : origine du Da Vinci Code, projet de faire boire l’eau du Léman aux Parisiens, tentative d’assassinat sur Henri IV, de la terre du Salève au Panthéon…et bien d’autres sujets !
Suivie d’une séance de dédicaces
Médiathèque Espace du Foron 235 rue du Collège 74930 Reignier-Esery Reignier-Ésery 74930 Reignier Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0450433893 https://mediatheque.reignier-esery.com/
Lors de cette conférence en images, Dominique Ernst fait redécouvrir l’histoire de la Haute-Savoie à travers des récits et des événements surprenants : origine du Da Vinci Code, projet de faire boire…
© Mairie Reignier-Esery