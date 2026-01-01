Conférence Histoires féministes de l’architecture Saint-Julien-les-Villas

Conférence Histoires féministes de l’architecture

Auditorium Saint-Julien-les-Villas Aube

Début : 2026-01-27 18:30:00

2026-01-27

Jusqu’en 1914, pour la Deutscher Werkbund, association allemande des Arts appliqués la plus influente, les femmes étaient incapables de penser l’espace en trois dimensions. Elles étaient donc seulement destinées à faire de la décoration. La guerre de 14-18, en laissant par nécessité les femmes occuper des fonctions jusque-là réservées aux hommes, a changé, provisoirement, la donne.

Actuellement, s’il y a une forte représentation des femmes en école d’architecture, elles manquent encore de visibilité en espace professionnel.

Architecte et historienne de l’architecture, enseignante, chercheuse à l’École nationale supérieure d’Architecture Paris-Malaquais, Stéphanie DADOUR a consacré ses recherches aux interactions entre féminisme et architecture.

Quelle place ont les femmes dans les domaines de la conception de l’espace, c’est-à-dire en architecture, en urbanisme, en paysage ? Voilà un des thèmes de sa conférence, ce mardi 27 janvier. .

Auditorium Saint-Julien-les-Villas 10800 Aube Grand Est

