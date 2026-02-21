Conférence Histoires Yogiques Université indépendante de Vichy Vichy
Université indépendante de Vichy 18 rue du Quatre Septembre Vichy Allier
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2026-03-23 17:30:00
fin : 2026-03-23 19:00:00
2026-03-23
Conférence animée par Janita Stenhouse, Professeur de yoga diplômée (Inde, France, Royaume-Uni).
English :
Lecture by Janita Stenhouse, qualified yoga teacher (India, France, UK).
