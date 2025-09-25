Conférence historique à Laon « Aux sources de la justice de l’idéal aux lois des hommes… » Laon

Rue William-Henry Waddington Laon Aisne

Jean-Luc Doyez, avocat honoraire et ancien bâtonnier, reviendra au travers de son expérience sur les principes mêmes de la justice ses bases philosophiques, historiques, politiques ou encore scientifiques. Entre besoin de liberté et nécessité de protection, la conférence invitera aux débats !

RV aux Archives départementales de l'Aisne à 18h pour cette conférence !

Rue William-Henry Waddington Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 24 61 47 archives@aisne.fr

