Conférence historique à Laon « Avant la prison, les bagnes » Rue William-Henry Waddington Laon vendredi 10 octobre 2025.

Début : 2025-10-10 18:00:00

2025-10-10

Convié par la Société Historique de Haute-Picardie, Julien Sapori (historien et ancien commissaire de police) reviendra sur cette thématique pendant plus de deux siècles, les bagnes étaient les lieux de détention habituels des criminels condamnés, avant d’être progressivement détrônés au profit des prisons. Il évoquera ainsi la naissance, le fonctionnement et l’évolution des bagnes et des chaînes de forçats qui ont marqué durablement les mémoires et la littérature, avec un focus particulier sur celui de Brest, alimenté par les tribunaux picards…

RV aux Archives départementales de l’Aisne à 18h !

Rue William-Henry Waddington Parc Foch Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 20 28 62 communication@tourisme-paysdelaon.com

English :

Invited by the Société Historique de Haute-Picardie, Julien Sapori (historian and former police commissioner) will return to this theme: for over two centuries, bagnes were the usual places of detention for convicted criminals, before being gradually dethroned in favor of prisons. He will discuss the birth, operation and evolution of the prisons and convict chains that have left a lasting mark on our memories and literature, with a particular focus on the Brest prison, « fed » by the Picardy courts?

See you at the Archives départementales de l’Aisne at 6pm!

German :

Auf Einladung der Société Historique de Haute-Picardie wird Julien Sapori (Historiker und ehemaliger Polizeikommissar) auf dieses Thema eingehen: Über zwei Jahrhunderte lang waren die Zuchthäuser die üblichen Orte, an denen verurteilte Verbrecher inhaftiert wurden, bevor sie nach und nach von den Gefängnissen abgelöst wurden. Er wird auf die Entstehung, den Betrieb und die Entwicklung der Zuchthäuser und Sträflingsketten eingehen, die die Erinnerung und die Literatur nachhaltig geprägt haben, mit einem besonderen Schwerpunkt auf dem Zuchthaus in Brest, das von den Gerichten in der Picardie « versorgt » wurde

Wir treffen uns um 18 Uhr im Archives départementales de l’Aisne!

Italiano :

Invitato dalla Société Historique de Haute-Picardie, Julien Sapori (storico ed ex commissario di polizia) tornerà su questo tema: per più di due secoli, le prigioni galeotte sono state i luoghi di detenzione abituali per i condannati, prima di essere gradualmente sostituite dalle carceri. Il relatore analizzerà la nascita, il funzionamento e lo sviluppo delle prigioni e delle linee galeotte che hanno lasciato un segno indelebile nella nostra memoria e nella nostra letteratura, con un’attenzione particolare alla prigione di Brest, « alimentata » dai tribunali della Piccardia?

Ci vediamo agli Archives départementales de l’Aisne alle 18.00!

Espanol :

Invitado por la Société Historique de Haute-Picardie, Julien Sapori (historiador y antiguo comisario de policía) volverá sobre este tema: durante más de dos siglos, los presidios fueron los lugares habituales de detención de los condenados, antes de ser sustituidos progresivamente por las cárceles. Examinará el nacimiento, el funcionamiento y la evolución de las prisiones y de las líneas de reclusión que han dejado una huella perdurable en nuestra memoria y nuestra literatura, con especial atención a la prisión de Brest, « alimentada » por los tribunales de Picardía..

Nos vemos en los Archivos Departamentales del Aisne a las 18:00 h

