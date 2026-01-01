Conférence historique à Laon De Pékin à Paris, le périple de deux moines ouïghours nestoriens au temps de Marco Polo Rue William-Henry Waddington Laon

Conférence historique à Laon De Pékin à Paris, le périple de deux moines ouïghours nestoriens au temps de Marco Polo

Rue William-Henry Waddington Parc Foch Laon Aisne

Début : 2026-01-09 18:00:00

fin : 2026-01-09

Date(s) :

2026-01-09

Autour des échanges entre l’Orient et l’Occident au XIIIe siècle…

Venez revivre l’histoire vraie de ces deux moines chrétiens nestoriens qui, originaires de Pékin, ont décidé en 1275 de se rendre en pèlerinage à Jérusalem. L’un est devenu pape de l’Église d’Orient, l’autre ambassadeur auprès des royaumes européens.

Une conférence animée par Monsieur Pierre Klein (lauréat du Prix littéraire 2020 de L’Œuvre d’Orient)…

RV aux Archives départementales de l’Aisne à 18h ! .

English :

Around exchanges between East and West in the 13th century…

