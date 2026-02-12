Conférence historique à Laon Le Laonnois Jean Martin et la tragédie des lycéens parisiens assassinés le 10 juin 1944 en Sologne Rue William-Henry Waddington Laon

Conférence historique à Laon Le Laonnois Jean Martin et la tragédie des lycéens parisiens assassinés le 10 juin 1944 en Sologne

Une conférence animée par Monsieur Georges Jourmas (docteur en Histoire Contemporaine)…

RV aux Archives départementales de l’Aisne à 18h !

Rue William-Henry Waddington Parc Foch Laon 02000 Aisne Hauts-de-France

English :

A lecture by Georges Jourmas (PhD in Contemporary History)…

See you at the Archives départementales de l’Aisne at 6pm!

