Conférence historique à Laon Le Laonnois Jean Martin et la tragédie des lycéens parisiens assassinés le 10 juin 1944 en Sologne Rue William-Henry Waddington Laon
Conférence historique à Laon Le Laonnois Jean Martin et la tragédie des lycéens parisiens assassinés le 10 juin 1944 en Sologne Rue William-Henry Waddington Laon vendredi 3 avril 2026.
Conférence historique à Laon Le Laonnois Jean Martin et la tragédie des lycéens parisiens assassinés le 10 juin 1944 en Sologne
Rue William-Henry Waddington Parc Foch Laon Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 18:00:00
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Une conférence animée par Monsieur Georges Jourmas (docteur en Histoire Contemporaine)…
RV aux Archives départementales de l’Aisne à 18h !
Une conférence animée par Monsieur Georges Jourmas (docteur en Histoire Contemporaine)…
RV aux Archives départementales de l’Aisne à 18h ! .
Rue William-Henry Waddington Parc Foch Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 6 31 95 35 31 shhp@histoireaisne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A lecture by Georges Jourmas (PhD in Contemporary History)…
See you at the Archives départementales de l’Aisne at 6pm!
L’événement Conférence historique à Laon Le Laonnois Jean Martin et la tragédie des lycéens parisiens assassinés le 10 juin 1944 en Sologne Laon a été mis à jour le 2026-02-12 par OT du Pays de Laon