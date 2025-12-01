Conférence historique à Laon Les animaux dans la Grande Guerre

Rue William-Henry Waddington Parc Foch Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 18:00:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

La mémoire des Poilus est souvent évoquée à juste titre, mais les animaux utilisés dans la Grande Guerre ont également payé un lourd tribut dans le conflit. Ce fut le cas des chevaux, mais aussi des chiens et des pigeons.

Une conférence animée par Monsieur Didier Boussarie (Président honoraire de l’Académie vétérinaire de France)…

RV aux Archives départementales de l’Aisne à 18h !

La mémoire des Poilus est souvent évoquée à juste titre, mais les animaux utilisés dans la Grande Guerre ont également payé un lourd tribut dans le conflit. Ce fut le cas des chevaux, mais aussi des chiens et des pigeons.

Une conférence animée par Monsieur Didier Boussarie (Président honoraire de l’Académie vétérinaire de France)…

RV aux Archives départementales de l’Aisne à 18h ! .

Rue William-Henry Waddington Parc Foch Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 6 31 95 35 31 shhp@histoireaisne.fr

English :

The memory of the Poilus is often rightly evoked, but the animals used in the Great War also paid a heavy price in the conflict. This was true not only of horses, but also of dogs and pigeons.

A lecture by Didier Boussarie (Honorary President of the French Veterinary Academy)…

See you at the Archives départementales de l’Aisne at 6pm!

German :

Zu Recht wird oft an die Poilus erinnert, doch auch die im Ersten Weltkrieg eingesetzten Tiere mussten im Konflikt einen hohen Preis zahlen. Dies war nicht nur bei Pferden der Fall, sondern auch bei Hunden und Tauben.

Eine von Monsieur Didier Boussarie (Ehrenpräsident der französischen Veterinärakademie) geleitete Konferenz…

Treffpunkt im Archives départementales de l’Aisne um 18 Uhr!

Italiano :

Il ricordo dei Poilus è spesso giustamente evocato, ma anche gli animali utilizzati nella Grande Guerra hanno pagato un prezzo pesante nel conflitto. È il caso dei cavalli, ma anche dei cani e dei piccioni.

Una conferenza di Didier Boussarie (presidente onorario dell’Accademia veterinaria francese)…

Ci vediamo agli Archives départementales de l’Aisne alle 18.00!

Espanol :

A menudo se evoca con razón el recuerdo de los Poilus, pero los animales utilizados en la Gran Guerra también pagaron un alto precio en el conflicto. Fue el caso de los caballos, pero también de los perros y las palomas.

Una conferencia de Didier Boussarie (Presidente de Honor de la Academia Veterinaria Francesa)…

Nos vemos en los Archivos Departamentales del Aisne a las 18:00 h

L’événement Conférence historique à Laon Les animaux dans la Grande Guerre Laon a été mis à jour le 2025-09-11 par OT du Pays de Laon