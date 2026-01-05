Conférence historique à Laon L’évolution des milieux forestiers du sud de la Picardie (XIIIe-XIXe siècle). Approches en écologie historique. Rue William-Henry Waddington Laon

Conférence historique à Laon L’évolution des milieux forestiers du sud de la Picardie (XIIIe-XIXe siècle). Approches en écologie historique.

Rue William-Henry Waddington Parc Foch Laon Aisne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date :

2026-03-13 18:00:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Avec le changement climatique, les paysages forestiers vont subir des mutations particulièrement rapides. Pour autant, ces paysages n’ont jamais été immuables. Afin d’anticiper les dynamiques à venir, il est donc nécessaire de comprendre les évolutions qu’ont rencontrées les milieux forestiers sur plusieurs siècles. L’écologie historique permet de reconstituer les évolutions forestières du passé, en croisant des sources textuelles, des plans anciens, des données LiDAR (laser aéorporté) et des données archéo-environnementales (charbons de bois, archives sédimentaires, dendroanalyse, pollens fossiles, etc.). Cette conférence permettra de faire le point sur les études réalisées actuellement au sud de la région Hauts-de-France, au sud de l’Aisne (Retz) et dans la continuité forestière de la vallée de l’Oise et de ses abords (Compiègne et Chantilly notamment).

Une conférence animée par Monsieur Jérôme Buridant (professeur de Géographie à l’Université de Picardie Jules- Verne et directeur de l’UMR 7058 CNRS EDYSAN Ecologie et dynamique des systèmes anthropisés)…

RV aux Archives départementales de l’Aisne à 18h !

Rue William-Henry Waddington Parc Foch Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 6 31 95 35 31 shhp@histoireaisne.fr

English :

With climate change, forest landscapes will undergo particularly rapid change. Yet these landscapes have never been immutable. To anticipate future dynamics, we need to understand how forest environments have evolved over the centuries. Historical ecology makes it possible to reconstruct past forest evolutions, by cross-referencing textual sources, old maps, LiDAR (laser aéorporté) data and archaeological-environmental data (charcoal, sedimentary archives, dendroanalysis, fossil pollens, etc.). This conference will provide an update on studies currently being carried out in the south of the Hauts-de-France region, in the south of the Aisne (Retz) and in the forest continuity of the Oise valley and its surroundings (Compiègne and Chantilly in particular).

A conference led by Jérôme Buridant (Professor of Geography at the Université de Picardie Jules-Verne and Director of UMR 7058 CNRS EDYSAN Ecologie et dynamique des systèmes anthropisés)…

See you at the Archives départementales de l’Aisne at 6pm!

