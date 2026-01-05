Conférence historique à Laon L’histoire d’un petit prince perse à Laon… Rue William-Henry Waddington Laon

Conférence historique à Laon L’histoire d’un petit prince perse à Laon…

Rue William-Henry Waddington Parc Foch Laon Aisne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 18:00:00

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

A partir de la lecture fortuite d’une tombe abandonnée du cimetière Saint-Just, l’histoire d’un petit prince perse, mort à trois ans, a éveillé la curiosité d’Anne Khoury. Liés à l’histoire de cet enfant, des lieux proches ou lointains et des personnes intéressantes mais oubliées seront mis en lumière.

Une conférence animée par Madame Anne Khoury (présidente de l’Association pour la mise en valeur du cimetière Saint-Just)…

RV aux Archives départementales de l’Aisne à 18h !

A partir de la lecture fortuite d’une tombe abandonnée du cimetière Saint-Just, l’histoire d’un petit prince perse, mort à trois ans, a éveillé la curiosité d’Anne Khoury. Liés à l’histoire de cet enfant, des lieux proches ou lointains et des personnes intéressantes mais oubliées seront mis en lumière.

Une conférence animée par Madame Anne Khoury (présidente de l’Association pour la mise en valeur du cimetière Saint-Just)…

RV aux Archives départementales de l’Aisne à 18h ! .

Rue William-Henry Waddington Parc Foch Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 6 31 95 35 31 shhp@histoireaisne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Anne Khoury?s curiosity was aroused by a chance reading of an abandoned tomb in the Saint-Just cemetery, the story of a little Persian prince who died at the age of three. Related to the story of this child are places near and far, and interesting but forgotten people.

A lecture by Anne Khoury (President of the Association pour la mise en valeur du cimetière Saint-Just)…

See you at the Archives départementales de l’Aisne at 6pm!

L’événement Conférence historique à Laon L’histoire d’un petit prince perse à Laon… Laon a été mis à jour le 2026-01-05 par OT du Pays de Laon