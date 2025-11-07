Conférence historique à Laon « Sur les pas de Guillaume Finot… » Rue William-Henry Waddington Laon

Conférence historique à Laon « Sur les pas de Guillaume Finot… » Rue William-Henry Waddington Laon vendredi 7 novembre 2025.

Conférence historique à Laon « Sur les pas de Guillaume Finot… »

Rue William-Henry Waddington Parc Foch Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-07 18:00:00

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

« Sur les pas de Guillaume Finot, maçon de la Creuse , depuis Châtelus-le-Marcheix jusqu’à Laon en passant par Rozoy-sur-Serre, de 1786 à 1821 » tel est le titre complet de cette conférence donnée par Michèle Lefèvre-Tranchart qui nous expliquera comment de simples recherches généalogiques sur l’état civil de Coucy-le-Château lui ont fait découvrir des maçons de la Creuse à Coucy, pour arriver à plus de 200 maçons de la Creuse venus dans l’Aisne autour du XVIIIe siècle. Elle a été aidée dans ce travail par Annick, Chantal, Nadia, Odile, Daniel et Georges, lectrices et lecteurs des Archives départementales de l’Aisne…

RV aux Archives départementales de l’Aisne à 18h !

« Sur les pas de Guillaume Finot, maçon de la Creuse , depuis Châtelus-le-Marcheix jusqu’à Laon en passant par Rozoy-sur-Serre, de 1786 à 1821 » tel est le titre complet de cette conférence donnée par Michèle Lefèvre-Tranchart qui nous expliquera comment de simples recherches généalogiques sur l’état civil de Coucy-le-Château lui ont fait découvrir des maçons de la Creuse à Coucy, pour arriver à plus de 200 maçons de la Creuse venus dans l’Aisne autour du XVIIIe siècle. Elle a été aidée dans ce travail par Annick, Chantal, Nadia, Odile, Daniel et Georges, lectrices et lecteurs des Archives départementales de l’Aisne…

RV aux Archives départementales de l’Aisne à 18h ! .

Rue William-Henry Waddington Parc Foch Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 20 28 62 communication@tourisme-paysdelaon.com

English :

« In the footsteps of Guillaume Finot, « mason of the Creuse », from Châtelus-le-Marcheix to Laon via Rozoy-sur-Serre, from 1786 to 1821″: this is the full title of Michèle Lefèvre-Tranchart’s talk, in which she explains how simple genealogical research on the civil registry of Coucy-le-Château led her to discover masons from the Creuse in Coucy, and to over 200 masons from the Creuse who came to the Aisne around the 18th century. She was assisted in this work by Annick, Chantal, Nadia, Odile, Daniel and Georges, readers of the Archives départementales de l’Aisne?

See you at the Archives départementales de l’Aisne at 6pm!

German :

« Auf den Spuren von Guillaume Finot, « Maurer der Creuse », von Châtelus-le-Marcheix über Rozoy-sur-Serre bis nach Laon, von 1786 bis 1821″ so lautet der vollständige Titel dieses Vortrags von Michèle Lefèvre-Tranchart, die uns erklären wird, wie sie durch einfache genealogische Recherchen im Zivilstandsregister von Coucy-le-Château Maurer aus der Creuse in Coucy entdeckt hat, um auf über 200 Maurer aus der Creuse zu kommen, die um das 18. Jahrhundert herum in die Aisne gekommen sind. Bei ihrer Arbeit wurde sie von Annick, Chantal, Nadia, Odile, Daniel und Georges, Leserinnen und Lesern des Archives départementales de l’Aisne, unterstützt

Wir treffen uns um 18 Uhr im Archives départementales de l’Aisne!

Italiano :

« Sulle tracce di Guillaume Finot, « muratore della Creuse », da Châtelus-le-Marcheix a Laon via Rozoy-sur-Serre, dal 1786 al 1821″: questo è il titolo completo dell’intervento di Michèle Lefèvre-Tranchart, che spiegherà come una semplice ricerca genealogica nell’anagrafe di Coucy-le-Château l’abbia portata a scoprire i muratori della Creuse a Coucy, per arrivare a più di 200 muratori della Creuse giunti nell’Aisne intorno al XVIII secolo. In questo lavoro è stata assistita da Annick, Chantal, Nadia, Odile, Daniel e Georges, lettori degli Archives départementales de l’Aisne?

Ci vediamo agli Archives départementales de l’Aisne alle 18.00!

Espanol :

« Tras las huellas de Guillaume Finot, « albañil de Creuse », de Châtelus-le-Marcheix a Laon pasando por Rozoy-sur-Serre, de 1786 a 1821″: este es el título completo de la conferencia de Michèle Lefèvre-Tranchart, que explicará cómo una simple investigación genealógica en el registro civil de Coucy-le-Château la llevó a descubrir a los albañiles de Creuse en Coucy, y a llegar a más de 200 albañiles de Creuse llegados al Aisne en torno al siglo XVIII. Annick, Chantal, Nadia, Odile, Daniel y Georges, lectores de los Archivos Departamentales del Aisne, le ayudaron en su trabajo

Nos vemos en los Archivos Departamentales del Aisne a las 18.00 horas

L’événement Conférence historique à Laon « Sur les pas de Guillaume Finot… » Laon a été mis à jour le 2025-09-11 par OT du Pays de Laon