Conférence historique à Laon Suzanne Beck Mes Carnets de l’Occupation (1914-1918) Rue William-Henry Waddington Laon

Conférence historique à Laon Suzanne Beck Mes Carnets de l’Occupation (1914-1918)

Rue William-Henry Waddington Parc Foch Laon Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 18:00:00

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12

Avec ses carnets, Suzanne Beck, habitante de Crécy-sur-Serre, nous fait partager sa vie quotidienne dans un contexte étouffant de privations, de vexations et de brutalités. Ces écrits ont une âme et permettent de découvrir une face cachée de la Grande Guerre la guerre des civils désarmés contre un occupant implacable.

Une conférence animée par Monsieur Jean-Marc Philips…

RV aux Archives départementales de l’Aisne à 18h !

Avec ses carnets, Suzanne Beck, habitante de Crécy-sur-Serre, nous fait partager sa vie quotidienne dans un contexte étouffant de privations, de vexations et de brutalités. Ces écrits ont une âme et permettent de découvrir une face cachée de la Grande Guerre la guerre des civils désarmés contre un occupant implacable.

Une conférence animée par Monsieur Jean-Marc Philips…

RV aux Archives départementales de l’Aisne à 18h ! .

Rue William-Henry Waddington Parc Foch Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 6 31 95 35 31 shhp@histoireaisne.fr

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English :

Through her notebooks, Suzanne Beck, a resident of Crécy-sur-Serre, shares with us her daily life in a suffocating context of deprivation, vexation and brutality. These writings have a soul and reveal a hidden face of the Great War: the war of unarmed civilians against an implacable occupier.

A lecture by Jean-Marc Philips?

See you at the Archives départementales de l’Aisne at 6pm!

L’événement Conférence historique à Laon Suzanne Beck Mes Carnets de l’Occupation (1914-1918) Laon a été mis à jour le 2026-03-20 par OT du Pays de Laon