Conférence Historique à trois voix Préau de l’école primaire Frangy-en-Bresse

Informations pratiques

Frangy-en-Bresse

Conférence Historique à trois voix

Préau de l’école primaire Le bourg Frangy-en-Bresse Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 20:30:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Évocation du Capitaine VIC , Henri Vincent, chef de la Résistance bressane (1941-1944), à partir de ses écrits personnels.

Michel Debost, conférencier (Société des Amis des Arts et des Sciences de la Bresse Louhannaise et ANACR), accompagné de deux comédiens, membres de l’amicale des Anciens Elèves, présentera les écrits retrouvés de celui qui fut le chef des Mouvements Unis de la Résistance dans le Louhannais. .

Préau de l’école primaire Le bourg Frangy-en-Bresse 71330 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 43 37 12 24 lamicalefrangy@orange.fr

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English : Conférence Historique à trois voix

L’événement Conférence Historique à trois voix Frangy-en-Bresse a été mis à jour le 2026-07-28 par LOUHANS │ OT Pays de la Bresse Bourguignonne | Cat.II