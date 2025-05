Conférence historique – Salle des associations Beaumarchés, 3 juin 2025 15:00, Beaumarchés.

L’association Marciac Culture Patrimoine et Tradition vous convie à la conférence de Jean Pierre Brèthes, un spécialiste de la guerre des Gaules, « Et l’Aquitaine devint romaine ».

Le conférencier, Jean-Pierre Brèthes, est agrégé de l’Université, docteur ès lettres, spécialiste de la guerre des Gaules. Et aussi colonel de réserve diplômé d’État-Major et auditeur de l’Institut des hautes études de la Défense nationale.

Le cœur du sujet

La conférence a pour objectif de nous éclairer sur la vision de la Gaule et de notre région par César, sur ses stratégies de conquête et sur la localisation la plus vraisemblable du lieu où, à l’automne -56, le sort de l’Aquitaine bascula.

Le conférencier répondra à la question que l’on se posait jusqu’à présent où a eu lieu cette bataille décisive ?

English :

The Marciac Culture Patrimoine et Tradition association invites you to a lecture by Jean Pierre Brèthes, a specialist in the Gallic War, « Et l’Aquitaine devint romaine » (« And Aquitaine became Roman »).

Lecturer Jean-Pierre Brèthes is an agrégé de l’Université, Doctor of Letters and specialist in the Gallic Wars. He is also a qualified reserve colonel and auditor of the Institut des hautes études de la Défense nationale.

The heart of the matter

The aim of the conference is to shed light on « Caesar’s vision of Gaul and our region, his strategies for conquest and the most likely location of the place where, in the autumn of 56 BC, the fate of Aquitaine changed.

The speaker will answer the question that has been asked until now: where did this decisive battle take place?

German :

Der Verein Marciac Culture Patrimoine et Tradition lädt Sie zum Vortrag von Jean Pierre Brèthes, einem Spezialisten für den Gallischen Krieg, « Et l’Aquitaine devint romaine » (Und Aquitanien wurde römisch) ein.

Der Referent, Jean-Pierre Brèthes, ist Universitätsdozent, Doktor der Literaturwissenschaften und Spezialist für den Gallischen Krieg. Außerdem ist er Oberst der Reserve mit einem Diplom des Generalstabs und Hörer des Institut des hautes études de la Défense nationale.

Der Kern des Themas

Der Vortrag soll uns « über Caesars Sicht auf Gallien und unsere Region, seine Eroberungsstrategien und die wahrscheinlichste Lokalisierung des Ortes, an dem sich im Herbst 56 das Schicksal Aquitaniens wendete, » aufklären.

Der Referent wird die bisherigen Fragen beantworten: Wo fand diese entscheidende Schlacht statt?

Italiano :

L’Associazione Cultura, Patrimonio e Tradizione di Marciac vi invita alla conferenza di Jean Pierre Brèthes, specialista delle guerre galliche, dal titolo « Et l’Aquitaine devint romaine » (« E l’Aquitania divenne romana »).

Il relatore, Jean-Pierre Brèthes, è un agrégé universitario, dottore in lettere e specialista delle guerre galliche. È anche colonnello della riserva qualificato e uditore presso l’Institut des hautes études de la Défense nationale.

Il cuore della questione

L’obiettivo della conferenza è quello di far luce sulla « visione di Cesare della Gallia e della nostra regione, sulle sue strategie di conquista e sulla più probabile localizzazione del luogo in cui, nell’autunno del 56 a.C., cambiò il destino dell’Aquitania ».

Il relatore risponderà alla domanda che è stata posta finora: dove si svolse questa battaglia decisiva?

Espanol :

La Asociación Cultura, Patrimonio y Tradición de Marciac le invita a una conferencia de Jean Pierre Brèthes, especialista en las Guerras Galas, titulada « Et l’Aquitaine devint romaine » (« Y Aquitania se volvió romana »).

El conferenciante, Jean-Pierre Brèthes, es agregado universitario, doctor en Letras y especialista en las guerras galas. También es coronel de reserva diplomado y auditor del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional.

El meollo de la cuestión

El objetivo de la conferencia es arrojar luz sobre « la visión que César tenía de la Galia y de nuestra región, sus estrategias de conquista y la localización más probable del lugar donde, en el otoño del 56 a.C., cambió el destino de Aquitania ».

El conferenciante responderá a la pregunta que se ha planteado hasta ahora: ¿dónde tuvo lugar esta batalla decisiva?

