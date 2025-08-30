Conférence historique Étienne, Géraud, Gaucher et les autres… Les ermites en Limousin au XIIème siècle Aubazines

Salle Polyvalente Aubazines Corrèze

Conférence animée par Catherine Faure, de Rencontre des Historiens du Limousin, sur les figures d’Étienne, Géraud, Gaucher et d’autres ermites en Limousin au XIIe siècle. Une plongée dans l’histoire religieuse et monastique régionale. .

Salle Polyvalente Aubazines 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

