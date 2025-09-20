Conférence historique « Henri de Rothschild (1872-1947) et la création de la polyclinique rue Marcadet » Résidence Jean-Baptiste Carpeaux Paris

Conférence historique « Henri de Rothschild (1872-1947) et la création de la polyclinique rue Marcadet » Résidence Jean-Baptiste Carpeaux Paris samedi 20 septembre 2025.

et la création de la polyclinique rue Marcadet » Samedi 20 septembre, 15h00 Résidence Jean-Baptiste Carpeaux Paris

Gratuit sur inscription obligatoire

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la résidence Jean-Baptiste Carpeaux ouvre ses portes pour partager l’histoire de ce lieu : l’ancienne polyclinique Henri-de-Rothschild.

La conférence sera animée par Benjamin Fortin-Duchemin, diplômé en histoire de l’art, chargé du projet culturel de l’établissement et chargé d’enseignement à l’ICP – campus de Rouen.

Cette conférence a déjà été présentée lors des JEP 2024. Elle sera légèrement modifiée en 2025 dans le cadre des 100 ans de l’art déco.

La polyclinique Henri-de-Rothschild a été ouverte rue Marcadet en 1899 et accueillait des enfants de moins de 15 ans pour des consultations médicales et chirurgicales. Le bâtiment initial, construit par l'architecte Henri Paul Nénot en 1902, est modifié par les architectes Dresse et Oudin en 1929. À partir de 1945, la Fondation Mathilde-Henri-de-Rothschild est créée et poursuit la gestion de l'hôpital dans un but social et philanthropique. Cette activité se poursuit jusqu'en 2015 sous le nom de Clinique Paris-Montmartre. Après des transformations importantes, le bâtiment a réouvert ses portes au public en 2023 et accueille désormais une maison de retraite médicalisée (EHPAD). Métro 12 : Lamarck-Caulaincourt Métro 13 : Guy Moquet

Conférence « Henri de Rothschild (1872-1947) et la création de la polyclinique rue Marcadet »

