Conférence historique « La Bataille de la Marfée » Place du Pavé Raucourt-et-Flaba jeudi 18 septembre 2025.

Médiathèque de Raucourt Raucourt-et-Flaba Ardennes

Début : 2025-09-18

Confé­rence histo­rique locale La bataille de La Marfée et ses consé­quences sur le Raucour­tois 1636–1641 animée par Auré­lien Behr. Sur réser­va­tion.À partir de 15 ans Gratuit

Place du Pavé Médiathèque de Raucourt Raucourt-et-Flaba 08450 Ardennes Grand Est +33 3 10 90 01 11 bibliotheque.raucourtetflaba@gmail.com

Local history lecture: « The battle of La Marfée and its consequences for the Raucourtois region ? 1636?1641 », by Aurélien Behr. From 15 years old ? Free

Lokaler Geschichtsvortrag: « Die Schlacht von La Marfée und ihre Auswirkungen auf das Raucourtois? 1636?1641 », moderiert von Aurélien Behr. Mit Reservierung.ab 15 Jahren ? Kostenlos

Conferenza di storia locale: « La battaglia di La Marfée e il suo impatto sul territorio di Raucourtois? 1636?1641 », a cura di Aurélien Behr. A partire dai 15 anni? Ingresso libero

Conferencia de historia local: « La batalla de La Marfée y sus consecuencias para la región de Raucourtois ? 1636?1641 », por Aurélien Behr. A partir de 15 años ? Entrada gratuita

