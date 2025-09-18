Conférence historique « La Bataille de la Marfée » Place du Pavé Raucourt-et-Flaba
Conférence historique locale La bataille de La Marfée et ses conséquences sur le Raucourtois 1636–1641 animée par Aurélien Behr. Sur réservation.À partir de 15 ans Gratuit
Place du Pavé Médiathèque de Raucourt Raucourt-et-Flaba 08450 Ardennes Grand Est +33 3 10 90 01 11 bibliotheque.raucourtetflaba@gmail.com
English :
Local history lecture: « The battle of La Marfée and its consequences for the Raucourtois region ? 1636?1641 », by Aurélien Behr. From 15 years old ? Free
German :
Lokaler Geschichtsvortrag: « Die Schlacht von La Marfée und ihre Auswirkungen auf das Raucourtois? 1636?1641 », moderiert von Aurélien Behr. Mit Reservierung.ab 15 Jahren ? Kostenlos
Italiano :
Conferenza di storia locale: « La battaglia di La Marfée e il suo impatto sul territorio di Raucourtois? 1636?1641 », a cura di Aurélien Behr. A partire dai 15 anni? Ingresso libero
Espanol :
Conferencia de historia local: « La batalla de La Marfée y sus consecuencias para la región de Raucourtois ? 1636?1641 », por Aurélien Behr. A partir de 15 años ? Entrada gratuita
