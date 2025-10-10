Conférence historique La Guerre d’Algérie (1954-1962) ou l’impossible réconciliation des mémoires Dauendorf

Conférence historique La Guerre d’Algérie (1954-1962) ou l’impossible réconciliation des mémoires Dauendorf vendredi 10 octobre 2025.

Conférence historique La Guerre d’Algérie (1954-1962) ou l’impossible réconciliation des mémoires

50 rue Principale Dauendorf Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-10 20:00:00

fin : 2025-10-10 22:00:00

Date(s) :

2025-10-10

Conférence historique La Guerre d’Algérie (1954-1962) ou l’impossible réconciliation des mémoires par Gregor Mathias, docteur en histoire.

Par Gregor Mathias, docteur en histoire.

De 2022 à 2024, il a été nommé historien de la Commission nationale indépendante des Harkis (CNIH) chargée d’enquêter sur les conditions d’accueil des harkis en France. 0 .

50 rue Principale Dauendorf 67350 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 07 71 36 mairie.dauendorf@wanadoo.fr

English :

Historical lecture: The Algerian War (1954-1962) or the impossible reconciliation of memories by Gregor Mathias, PhD in history.

German :

Historischer Vortrag: Der Algerienkrieg (1954-1962) oder die unmögliche Versöhnung der Erinnerungen von Gregor Mathias, Doktor der Geschichte.

Italiano :

Conferenza storica: La guerra d’Algeria (1954-1962) o l’impossibile riconciliazione delle memorie di Gregor Mathias, dottore in Storia.

Espanol :

Conferencia histórica: La guerra de Argelia (1954-1962) o la imposible reconciliación de los recuerdos por Gregor Mathias, Doctor en Historia.

L’événement Conférence historique La Guerre d’Algérie (1954-1962) ou l’impossible réconciliation des mémoires Dauendorf a été mis à jour le 2025-10-02 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau