Conférence historique La Vancelle

Conférence historique La Vancelle jeudi 3 juillet 2025 20:00:00.

Conférence historique

La Vancelle Bas-Rhin

Début : Jeudi 2025-07-03 20:00:00

2025-07-03

Conférence historique sur le thème « les Aventuriers et Exilés alsaciens » du 16ème au 20ème siècle » par Jean-Marc Thièbaut

La MJC de La Vancelle vous propose de venir assister à une conférence historique qui aura pour thème « les Aventuriers et Exilés alsaciens » du 16ème au 20ème siècle Albert Schweitzer, l’indien de Rouffach, Harvey Firestone, les Marx Brothers, Charles de Foucauld…

Venez écouter et échanger avec Jean-Marc Thièbaut, ancien rédacteur en chef adjoint des « DNA » et membre de la société d’histoire de Bergheim. .

La Vancelle 67730 Bas-Rhin Grand Est +33 6 83 82 39 48 reservation@mjc-la-vancelle.com

English :

Historical conference on the theme « Alsatian Adventurers and Exiles » from the 16th to the 20th century » by Jean-Marc Thièbaut

German :

Historischer Vortrag zum Thema « Die elsässischen Abenteurer und Exilanten » vom 16. bis zum 20. Jahrhundert » von Jean-Marc Thièbaut

Italiano :

Conferenza storica sul tema « Avventurieri ed esuli alsaziani » dal XVI al XX secolo » di Jean-Marc Thièbaut

Espanol :

Conferencia histórica sobre el tema « Aventureros y exiliados alsacianos » del siglo XVI al XX » por Jean-Marc Thièbaut

