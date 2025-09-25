CONFÉRENCE HISTORIQUE Larra
CONFÉRENCE HISTORIQUE Larra jeudi 25 septembre 2025.
CONFÉRENCE HISTORIQUE
SALLE POUR TOUS (FACE À L’ÉGLISE) Larra Haute-Garonne
Le groupe histoire « ALAC » propose une nouvelle rencontre / conférence !
Au programme
Claude François présentera une exploration de cartes de Larra de 1740, sur le quartier du Fort d’Agia.
Michel Hastenteufel activera la machine à voyager dans le temps, avec la visite d’un vieux chevalier de l’ordre des hospitaliers de Saint-Jean, qui parlera de leur présence dans notre contrée !
Pour clôturer en beauté cette rencontre conviviale, un pot de l’amitié sera offert. 0 .
SALLE POUR TOUS (FACE À L’ÉGLISE) Larra 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 62 54 hastenteufel@live.fr
