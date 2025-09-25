CONFÉRENCE HISTORIQUE Larra

CONFÉRENCE HISTORIQUE Larra jeudi 25 septembre 2025.

CONFÉRENCE HISTORIQUE

SALLE POUR TOUS (FACE À L’ÉGLISE) Larra Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-25

fin : 2025-09-25

Date(s) :

2025-09-25

Le groupe histoire « ALAC » propose une nouvelle rencontre / conférence !

Au programme

Claude François présentera une exploration de cartes de Larra de 1740, sur le quartier du Fort d’Agia.

Michel Hastenteufel activera la machine à voyager dans le temps, avec la visite d’un vieux chevalier de l’ordre des hospitaliers de Saint-Jean, qui parlera de leur présence dans notre contrée !

Pour clôturer en beauté cette rencontre conviviale, un pot de l’amitié sera offert. 0 .

SALLE POUR TOUS (FACE À L’ÉGLISE) Larra 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 62 54 hastenteufel@live.fr

English :

The « ALAC » history group offers a new meeting/lecture!

German :

Die Geschichtsgruppe « ALAC » bietet ein neues Treffen / einen neuen Vortrag an!

Italiano :

Il gruppo di storia « ALAC » sta organizzando un nuovo incontro/lezione!

Espanol :

El grupo de historia « ALAC » organiza una nueva reunión/conferencia

L’événement CONFÉRENCE HISTORIQUE Larra a été mis à jour le 2025-09-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE