Conférence historique « Les figures marquantes du Château de Plessis-lès-Tours » Château de Plessis-lès-Tours La Riche

Conférence historique « Les figures marquantes du Château de Plessis-lès-Tours » Château de Plessis-lès-Tours La Riche dimanche 21 septembre 2025.

Conférence historique « Les figures marquantes du Château de Plessis-lès-Tours » Dimanche 21 septembre, 17h30 Château de Plessis-lès-Tours Indre-et-Loire

tarif libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T17:30:00 – 2025-09-21T19:00:00

Fin : 2025-09-21T17:30:00 – 2025-09-21T19:00:00

Le comité d’histoire du Plessis vous présentera les figures mythiques qui ont fait vivre le château de Plessis-lès-Tours.

Château de Plessis-lès-Tours 118 Rue du Plessis 37520 La Riche La Riche 37520 La Meignanne Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 38 29 29 https://leplessis.net/ Le Château du Plessis est la première demeure royale de la Vallée de la Loire, construit en 1463 par Louis XI.

Aujourd’hui tiers-lieu culturel, un projet multidisciplinaire y est développé alliant découverte du patrimoine, programmation artistique, ateliers artistiques, résidences d’artistes et préservation de la biodiversité.

Le comité d’histoire du Plessis vous présentera les figures mythiques qui ont fait vivre le château de Plessis-lès-Tours.

Ville de Tours