Conférence historique Site des Jacobins Salle de cinéma Limoges

Conférence historique

Site des Jacobins Salle de cinéma 88 Rue du Pont Saint-Martial Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29

L’Université de Limoges accueille une conférence historique sur le thème Libération de Limoges, Enjeux militaires, Résistances locales et Héritages . Cette dernière sera animée par le lieutenant-colonel Philippe Pasteau.

L’entrée est gratuite sur réservation. .

Site des Jacobins Salle de cinéma 88 Rue du Pont Saint-Martial Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 14 90 70 jip@unilim.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence historique

L’événement Conférence historique Limoges a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Limoges Métropole