Conférence historique Site des Jacobins Salle de cinéma Limoges
Conférence historique Site des Jacobins Salle de cinéma Limoges mercredi 29 avril 2026.
Conférence historique
Site des Jacobins Salle de cinéma 88 Rue du Pont Saint-Martial Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-29
L’Université de Limoges accueille une conférence historique sur le thème Libération de Limoges, Enjeux militaires, Résistances locales et Héritages . Cette dernière sera animée par le lieutenant-colonel Philippe Pasteau.
L’entrée est gratuite sur réservation. .
Site des Jacobins Salle de cinéma 88 Rue du Pont Saint-Martial Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 14 90 70 jip@unilim.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférence historique
L’événement Conférence historique Limoges a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Limoges Métropole
À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)
- Débats étudiants M.A.S.Qu.E.S, Faculté de Droit et des Sciences Économiques, Limoges 30 mars 2026
- Conférence « DUNE – Exploration d’une planète-univers », Faculté de Droit et des Sciences Économiques, Limoges 30 mars 2026
- Théâtre Les Frères Sagot Limoges Limoges 31 mars 2026
- Conférence AMNAD Les Halles de Limoges architecture et porcelaine Espace Simone Veil Limoges 31 mars 2026
- Crime Espace Noriac Limoges 31 mars 2026