Conférence historique Loubressac

Pierre Lafon, un républicain lotois au temps des révolutions de 1830 et 1848

Il s’est trouvé sur les barricades lors des Trois Glorieuses de juillet 1830, s’est battu pour faire émerger les idées républicaines dans le Lot, a été élu représentant du peuple en 1849 et a connu l’exil en Louisiane

Verre de l’amitié offert

English :

Pierre Lafon, a Lot republican during the revolutions of 1830 and 1848

He was on the barricades during the Trois Glorieuses of July 1830, fought for the emergence of republican ideas in the Lot, was elected people’s representative in 1849 and was exiled to Louisiana

Glass of friendship offered

German :

Pierre Lafon, ein Republikaner aus Lot zur Zeit der Revolutionen von 1830 und 1848

Er befand sich während der Glorreichen Drei im Juli 1830 auf den Barrikaden, kämpfte für das Aufkommen republikanischer Ideen im Departement Lot, wurde 1849 zum Volksvertreter gewählt und erlebte das Exil in Louisiana

Angebotenes Glas der Freundschaft

Italiano :

Pierre Lafon, repubblicano del Lot durante le rivoluzioni del 1830 e del 1848

Presente sulle barricate durante le Trois Glorieuses del luglio 1830, si batte per promuovere le idee repubblicane nel Lot, viene eletto rappresentante del popolo nel 1849 e viene esiliato in Louisiana

Bicchiere di amicizia offerto

Espanol :

Pierre Lafon, republicano del Lot durante las revoluciones de 1830 y 1848

Estuvo en las barricadas durante las Trois Glorieuses en julio de 1830, luchó para promover las ideas republicanas en el Lot, fue elegido diputado popular en 1849 y se exilió a Luisiana

Copa de amistad ofrecida

