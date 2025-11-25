Conférence historique

Salle des Granges MARCIAC Marciac Gers

Début : 2025-11-25 15:00:00

fin : 2025-11-25 17:00:00

2025-11-25

L’association Marciac Culture Patrimoine et Tradition vous convie à la conférence L’Aquitaine Anglo-Gasconne , donnée par Madame Marie Fauré.

Objectif de la conférence: lorsqu’Aliénor d’Aquitaine épouse Henri Plantagenêt en mai 1152, elle ne se doute peut-être pas que son choix va lier le destin de l’Aquitaine au roi d’Angleterre pour trois siècles. Cette position particulière conditionnelle le développement du duché, permettant aux Gascons de jouir d’une autonomie à laquelle ils sont particulièrement attachés. L’Aquitaine devient au XIVe siècle un enjeu majeur de la guerre de Cent Ans.

Qui est Marie Fauré ? Marie Fauré est doctorante en histoire médiévale à l’Université Bordeaux Montaigne. Elle est l’auteure de plusieurs ouvrages sur l’histoire de l’Aquitaine médiévale, publiés aux éditions Mémoire.

Salle des Granges MARCIAC Marciac 32230 Gers Occitanie +33 5 62 09 38 03 jeandesj@hotmail.fr

English :

The Marciac Culture Patrimoine et Tradition association invites you to a lecture on L?Aquitaine Anglo-Gasconne , given by Madame Marie Fauré.

When Eleanor of Aquitaine married Henry Plantagenet in May 1152, she had no idea that her choice would tie the fate of Aquitaine to the King of England for three centuries. This particular position conditioned the development of the duchy, allowing the Gascons to enjoy an autonomy to which they were particularly attached. In the 14th century, Aquitaine became a major battleground in the Hundred Years War.

Who is Marie Fauré? Marie Fauré is a doctoral student in medieval history at Bordeaux Montaigne University. She is the author of several books on the history of medieval Aquitaine, published by Mémoire.

German :

Der Verein Marciac Culture Patrimoine et Tradition lädt Sie zum Vortrag L?Aquitaine Anglo-Gasconne ein, der von Madame Marie Fauré gehalten wird.

Ziel des Vortrags: Als Eleonore von Aquitanien im Mai 1152 Heinrich Plantagenet heiratete, ahnte sie vielleicht nicht, dass ihre Wahl das Schicksal Aquitaniens für drei Jahrhunderte an den König von England binden würde. Diese besondere Stellung bedingte die Entwicklung des Herzogtums und ermöglichte den Gascognern eine Autonomie, die ihnen besonders am Herzen lag. Im 14. Jahrhundert wurde Aquitanien zu einem wichtigen Schauplatz des Hundertjährigen Krieges.

Wer ist Marie Fauré? Marie Fauré ist Doktorandin in mittelalterlicher Geschichte an der Universität Bordeaux Montaigne. Sie ist Autorin mehrerer Bücher über die Geschichte des mittelalterlichen Aquitaniens, die im Mémoire-Verlag erschienen sind.

Italiano :

L’Associazione Cultura, Patrimonio e Tradizione di Marciac vi invita alla conferenza L’Aquitaine Anglo-Gasconne , tenuta da Madame Marie Fauré.

Quando Eleonora d’Aquitania sposò Enrico Plantageneto nel maggio del 1152, non immaginava che la sua scelta avrebbe legato il destino dell’Aquitania al re d’Inghilterra per tre secoli. Questa posizione speciale condizionò lo sviluppo del ducato, permettendo ai guasconi di godere di un’autonomia a cui erano particolarmente legati. Nel XIV secolo, l’Aquitania divenne una questione importante nella Guerra dei Cento Anni.

Chi è Marie Fauré? Marie Fauré è dottoranda in storia medievale all’Università Montaigne di Bordeaux. È autrice di diversi libri sulla storia dell’Aquitania medievale, pubblicati da Mémoire.

Espanol :

La Asociación Cultura, Patrimonio y Tradición de Marciac le invita a una conferencia titulada L’Aquitaine Anglo-Gasconne , a cargo de Madame Marie Fauré.

Cuando Leonor de Aquitania se casó con Enrique Plantagenet en mayo de 1152, no tenía ni idea de que su elección ligaría el destino de Aquitania al rey de Inglaterra durante tres siglos. Esta posición especial condicionó el desarrollo del ducado, permitiendo a los gascones disfrutar de una autonomía a la que estaban particularmente apegados. En el siglo XIV, Aquitania se convirtió en un asunto importante en la Guerra de los Cien Años.

¿Quién es Marie Fauré? Marie Fauré es doctoranda en Historia Medieval por la Universidad Montaigne de Burdeos. Es autora de varios libros sobre la historia de Aquitania medieval, publicados por Mémoire.

