Conférence historique Montfort-sur-Meu samedi 4 octobre 2025.
1 Place du Tribunal Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine
Début : 2025-10-04 15:00:00
fin : 2025-10-04 17:00:00
2025-10-04
AUTOUR DE LA TOUR
Avec Yann baron et Lisa jambin du service patrimoine de la ville
La tour du Papegault du château au musée, 600 ans d’histoire à (re)découvrir.
Tout public. Sur inscription .
1 Place du Tribunal Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 94 92
