Conférence historique Montfort-sur-Meu

Conférence historique Montfort-sur-Meu samedi 4 octobre 2025.

Conférence historique

1 Place du Tribunal Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 15:00:00

fin : 2025-10-04 17:00:00

Date(s) :

2025-10-04

AUTOUR DE LA TOUR

Avec Yann baron et Lisa jambin du service patrimoine de la ville

La tour du Papegault du château au musée, 600 ans d’histoire à (re)découvrir.

Tout public. Sur inscription .

1 Place du Tribunal Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 94 92

