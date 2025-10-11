Conférence historique Mairie Salle n°1 Plaisance

Conférence historique

Mairie Salle n°1 3 Place du 8 Mai 1945 Plaisance Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-11 15:30:00

fin : 2025-10-11 17:00:00

2025-10-11

Le Hauptmann Jäger, terreur des résistants gersois ».

Lorsque la garnison allemande sera défaite par la Résistance gersoise à L’Isle-Jourdain le 20 août 1944 on identifiera, parmi les prisonniers ennemis rescapés des combats, un certain capitaine Jäger qui n’était pas inconnu des patriotes ils lui reprochaient d’avoir orchestré durant 18 mois leur traque et les cruels interrogatoires sous la torture à la kommandantur d’Auch.

Mais qui était vraiment cet officier ? Qui le captura effectivement et comment (un scoop) ? Quel était son rôle opérationnel réel, très méconnu ? Et surtout pourquoi s’empressa-t-on de le liquider sommairement à son arrivée à Auch, en violation des lois de la guerre et au grand dam du service de renseignement de l’état-major des FFI, privé d’un témoin-clé de la collaboration locale ?

Henri Calhiol a reconstitué exactement et en détail, en véritable enquêteur qu’il a été, et à l’aide de documents inédits ou inexploités, cet étrange « angle mort » de l’Histoire de la Résistance gersoise, gênant et longtemps gardé sous le boisseau. La question de la tonte de femmes gersoises coupables de « collaboration horizontale « sera évoquée à l’occasion avec un éclairage particulier ».

Mairie Salle n°1 3 Place du 8 Mai 1945 Plaisance 32160 Gers Occitanie

English :

Hauptmann Jäger, terror of Gers resistance fighters ».

When the German garrison was defeated by the Gers Resistance at L?Isle-Jourdain on August 20, 1944, a certain Captain Jäger was identified among the enemy prisoners who had survived the fighting. He was no stranger to the patriots, who blamed him for having orchestrated their hunt and cruel interrogations under torture at the Auch kommandantur for 18 months.

But who really was this officer? Who actually captured him and how (a scoop)? What was his real, little-known operational role? And above all: why was he summarily liquidated on his arrival in Auch, in violation of the laws of war and to the great displeasure of the FFI headquarters intelligence service, deprived of a key witness to local collaboration?

As a true investigator, Henri Calhiol has reconstructed exactly and in detail, with the help of unpublished or unexploited documents, this strange « blind spot » in the history of the Gers Resistance, embarrassing and long kept under wraps. The question of the shearing of Gers women guilty of « horizontal collaboration » « will be evoked on this occasion with a particular light ».

German :

Hauptmann Jäger, Schrecken der Widerstandskämpfer in Gers ».

Als die deutsche Garnison am 20. August 1944 in L?Isle-Jourdain von der Résistance aus dem Gers besiegt wurde, identifizierte man unter den überlebenden Gefangenen einen gewissen Hauptmann Jäger, der den Patrioten nicht unbekannt war: Sie warfen ihm vor, 18 Monate lang ihre Verfolgung und die grausamen Verhöre unter Folter in der Kommandantur von Auch inszeniert zu haben.

Aber wer war dieser Offizier wirklich? Wer nahm ihn tatsächlich gefangen und wie (ein Knüller)? Was war seine tatsächliche operative Rolle, die weitgehend unbekannt ist? Und vor allem: Warum wurde er bei seiner Ankunft in Auch summarisch liquidiert, was gegen die Kriegsgesetze verstieß und den Nachrichtendienst des Generalstabs der FFI sehr verärgerte, da er um einen wichtigen Zeugen der lokalen Kollaboration gebracht worden war?

Henri Calhiol hat als echter Ermittler, der er war, und mithilfe unveröffentlichter oder unerschlossener Dokumente diesen seltsamen, peinlichen und lange Zeit unter Verschluss gehaltenen « blinden Fleck » in der Geschichte der Résistance im Gers genau und detailliert rekonstruiert. Die Frage der Schur von Frauen aus dem Gers, die sich der « horizontalen Kollaboration » schuldig gemacht hatten, « wird bei dieser Gelegenheit in einem besonderen Licht erscheinen ».

Italiano :

Hauptmann Jäger, terrore della Resistenza di Gers ».

Quando il 20 agosto 1944 la guarnigione tedesca fu sconfitta dalla Resistenza di Gers a L’Isle-Jourdain, tra i prigionieri nemici sopravvissuti ai combattimenti fu identificato un certo capitano Jäger, che non era nuovo ai patrioti: gli rimproveravano di aver orchestrato la loro caccia per 18 mesi e i crudeli interrogatori sotto tortura nella kommandantur di Auch.

Ma chi era veramente questo ufficiale? Chi lo ha effettivamente catturato e come (uno scoop)? Qual era il suo vero ruolo operativo? E soprattutto: perché è stato liquidato sommariamente al suo arrivo ad Auch, in violazione delle leggi di guerra e con grande disappunto del servizio di intelligence del quartier generale dell’FFI, privato di un testimone chiave della collaborazione locale?

Da vero investigatore, Henri Calhiol ha ricostruito in dettaglio e con l’aiuto di documenti inediti o non sfruttati, questo strano « punto cieco » nella storia della Resistenza di Gers, un imbarazzo a lungo tenuto nascosto. La questione della tosatura delle donne del Gers colpevoli di « collaborazione orizzontale » « sarà evocata in questa occasione con una luce particolare ».

Espanol :

Hauptmann Jäger, terror de la Resistencia de Gers ».

Cuando la guarnición alemana fue derrotada por la Resistencia de Gers en L’Isle-Jourdain, el 20 de agosto de 1944, entre los prisioneros enemigos que habían sobrevivido a los combates se identificó a un tal capitán Jäger, que no era un desconocido para los patriotas: le culpaban de haber orquestado su caza durante 18 meses y los crueles interrogatorios bajo tortura en la kommandantur de Auch.

Pero, ¿quién era realmente este oficial? ¿Quién lo capturó realmente y cómo (una primicia)? ¿Cuál era su verdadero papel operativo? Y sobre todo: ¿por qué fue liquidado sumariamente a su llegada a Auch, violando las leyes de la guerra y para gran disgusto del servicio de inteligencia del cuartel general de las FFI, privado de un testigo clave de la colaboración local?

Como un verdadero investigador, Henri Calhiol ha reconstruido en detalle y con la ayuda de documentos inéditos o inexplotados, este extraño « punto ciego » de la historia de la Resistencia de Gers, una vergüenza mantenida en secreto durante mucho tiempo. La cuestión del esquileo de las mujeres de Gers culpables de « colaboración horizontal » « se evocará en esta ocasión con una luz particular ».

