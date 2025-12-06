Conférence historique Mairie Salle n°1 Plaisance

Conférence historique

Mairie Salle n°1 3 Place du 8 Mai 1945 Plaisance Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 15:30:00

fin : 2025-12-06 17:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Suite à la défaite française de 1870 et la perte de l’Alsace-Moselle, le sentiment patriotique ne va cesser de croître dans les terres occupées (Alsace et Lorraine) mais aussi dans toute la France. Les tombes des soldats français morts au combat seront régulièrement fleuries et des offices seront organisés en leur honneur. Bientôt seront construits les premiers monuments aux morts.

Alain Lagors va nous présenter l’historique de celui du canton de Plaisance ainsi que son inauguration à la fin du XIXe siècle.

.

Mairie Salle n°1 3 Place du 8 Mai 1945 Plaisance 32160 Gers Occitanie +33 5 62 69 32 17 jd.lartigue@yahoo.fr

English :

Following the French defeat of 1870 and the loss of Alsace-Moselle, patriotic sentiment grew steadily in the occupied lands (Alsace and Lorraine) and throughout France. The graves of fallen French soldiers were regularly decorated with flowers, and services were organized in their honor. The first war memorials were soon built.

Alain Lagors will tell us about the history of the one in the canton of Plaisance, and its inauguration at the end of the 19th century.

German :

Nach der französischen Niederlage von 1870 und dem Verlust des Elsass-Mosel-Gebiets wuchs die patriotische Stimmung in den besetzten Gebieten (Elsass und Lothringen), aber auch in ganz Frankreich. Die Gräber der gefallenen französischen Soldaten werden regelmäßig mit Blumen geschmückt und es werden Gottesdienste zu ihren Ehren abgehalten. Bald werden die ersten Kriegerdenkmäler errichtet.

Alain Lagors wird uns die Geschichte des Denkmals im Kanton Plaisance und seine Einweihung Ende des 19.

Italiano :

Dopo la sconfitta francese del 1870 e la perdita dell’Alsazia-Mosella, il sentimento patriottico crebbe costantemente nei territori occupati (Alsazia e Lorena) e in tutta la Francia. Le tombe dei soldati francesi morti in battaglia venivano regolarmente decorate con fiori e venivano organizzate funzioni in loro onore. Vennero presto costruiti i primi monumenti ai caduti.

Alain Lagors ci parlerà della storia di quello del cantone di Plaisance e della sua inaugurazione alla fine del XIX secolo.

Espanol :

Tras la derrota francesa de 1870 y la pérdida de Alsacia-Mosela, el sentimiento patriótico crece constantemente en los territorios ocupados (Alsacia y Lorena) y en toda Francia. Las tumbas de los soldados franceses caídos en combate se decoran regularmente con flores y se organizan oficios en su honor. Pronto se construyeron los primeros monumentos conmemorativos de la guerra.

Alain Lagors nos contará la historia del del cantón de Plaisance y su inauguración a finales del siglo XIX.

L’événement Conférence historique Plaisance a été mis à jour le 2025-11-24 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65