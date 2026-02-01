Conférence historique PLAISANCE Plaisance

Conférence historique

Conférence historique à Plaisance

Début : 2026-02-28 15:30:00

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Le secteur de Plaisance vient tout juste de se doter d’un nouveau centre de secours et d’incendie. Cela nous donne l’occasion de se pencher sur la vie de ce corps de sapeurs pompiers volontaires depuis sa création.

Jean-Dominique Lartigue va nous présenter son histoire.

Au travers de nombreux documents d’archives privés inédits, seront évoqués les hommes, le casernement, le matériel ainsi que l’organisation du corps et son adaptation à l’évolution de notre société. Les évènements majeurs ou marquants, les familles et fratries, l’amicale seront également traités.

The Plaisance sector has just acquired a new fire and rescue center. This gives us the opportunity to take a look back at the life of this volunteer fire department since its creation.

Jean-Dominique Lartigue will take us through its history.

Through a wealth of unpublished private archive documents, he will describe the men, the barracks, the equipment, the organization of the corps and its adaptation to the evolution of our society. Major events and milestones, families and siblings, and friendships will also be discussed.

