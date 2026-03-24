Conférence historique Mairie Salle n°1 Plaisance

Conférence historique

Mairie Salle n°1 3 Place du 8 Mai 1945 Plaisance Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 15:30:00

fin : 2026-04-04 17:00:00

Date(s) :

2026-04-04

L’association Plaisance Patrimoine Historique a le plaisir de recevoir Jean-Jacques Dutaut-Boué qui a passé son enfance à Beaumarchés et qui est aujourd’hui professeur d’occitan. Membre de la Société Archéologique du Gers, passionné par l’histoire locale et la langue gasconne, il participe chaque année aux lectures de Beaumarchés.

A l’occasion de cette nouvelle conférence, il va vous présenter la langue gasconne dans le Gers depuis les premiers auteurs jusqu’aux félibres contemporains. On sait que notre région fut une grande pourvoyeuse de poètes Julien Samson et Alban Destournes notamment.

.

Mairie Salle n°1 3 Place du 8 Mai 1945 Plaisance 32160 Gers Occitanie +33 5 62 69 32 17 jd.lartigue@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Plaisance Patrimoine Historique association is delighted to welcome Jean-Jacques Dutaut-Boué, who spent his childhood in Beaumarchés and is now an Occitan teacher. A member of the Société Archéologique du Gers, with a passion for local history and the Gascon language, he takes part in the annual Beaumarchés readings.

In this latest lecture, he will introduce you to the Gascon language in the Gers, from the earliest writers to the contemporary Félibres. We know that our region was a great purveyor of poets: Julien Samson and Alban Destournes in particular.

L’événement Conférence historique Plaisance a été mis à jour le 2026-03-24 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65